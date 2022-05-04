Trafik polisleri bayramın son gününde sürücülere şeker dağıttı

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde trafik polisleri tarafından, bayramın son gününde trafiğe çıkan sürücülere şeker dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın son gününde sürücüler ile yolculara şeker ve kolonya ikram etti. Ekipler ayrıca, emniyet kemeri trafik kuralları uyulması yönünde bilgilendirme yaptı. Bayramlaşma sonunda sürücü ve yolcular polislere teşekkür ederek yollarına devam etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel