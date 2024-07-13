Trafik Polisinin Sürücüye Tepkisi Sosyal Medyada Yayıldı

Antalya'da kaza sonrası yolda kalan araca yardım eden trafik polisinin, o an koltukta oturup cep telefonuyla konuşan sürücüye gösterdiği tepki, sosyal medyada çığ gibi yayıldı. Trafik polisinin "Ben seni itekliyorum, sen telefonla konuşuyorsun" diye sitem ettiği anlar izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada farklı illerde yaşandığı yönünde dolaşan görüntü Antalya'ya yaklaşık 2 ay önce yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen bir araç kazaya karıştıktan sonra çalışmadı. Bunun üzerine bir trafik polisi sürücüye yardımcı olmak için aracını itmeye, araç koltuğunda bulunan sürücü ise cep telefonuyla konuşmaya başladı. Sürücü telefondaki kişiye, 'Sanayiye gidiyorum yavrum' derken, o sırada aracı itmeye devam eden trafik polisi, "Ben seni itekliyorum, sen telefonla konuşuyorsun" diyerek hem sitem etti hem tepki gösterdi.

Oluşan görüntü hem çekenleri hem izleyenleri gülümsetti. - ANTALYA