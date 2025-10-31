Haberler

Trafik Polisinin Duyarlı Davranışı: Yaşlı Kadını Karşıya Geçirdi

Trafik Polisinin Duyarlı Davranışı: Yaşlı Kadını Karşıya Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir trafik polisi, yoğun trafikte yaya geçidine yaklaşan yaşlı kadını koluna girerek güvenli bir şekilde karşıya geçirdi. Bu duyarlı hareket, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını koluna girerek karşıya geçirdi.

2000 Evler mahallesi MEDAŞ kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşı gören trafik polisi, koluna girerek kadına yardımcı oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddede vatandaşı güvenli şekilde karşıya geçiren polisin duyarlı davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı

Beşiktaş'ta şoke eden rakam
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.