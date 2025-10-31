Trafik Polisinin Duyarlı Davranışı: Yaşlı Kadını Karşıya Geçirdi
Nevşehir'de bir trafik polisi, yoğun trafikte yaya geçidine yaklaşan yaşlı kadını koluna girerek güvenli bir şekilde karşıya geçirdi. Bu duyarlı hareket, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Nevşehir'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadını koluna girerek karşıya geçirdi.
2000 Evler mahallesi MEDAŞ kavşağında yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı vatandaşı gören trafik polisi, koluna girerek kadına yardımcı oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddede vatandaşı güvenli şekilde karşıya geçiren polisin duyarlı davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel