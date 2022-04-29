Trafik polisinden örnek davranış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik polisinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Trafik polisinden örnek davranış

Adıyaman'da, ağır olan valizini üst geçitten çıkaramayan vatandaşın yardımına trafik polis memuru yetişti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, ağır olan valizini üst geçitten çıkaramayan vatandaşın yardımına trafik polis memuru yetişti.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri, üst geçitten yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve elindeki valizin ağır olmasından dolayı zorlanan vatandaşı fark etti. Polis ekipleri, ağır olan valizi taşımak için ekip aracından inerek vatandaşın yardımına yetişti. Trafik polis memuru kucakladığı valizi üst geçitten yolun karşı tarafına kadar taşıdı. Polis memurunun göstermiş olduğu örnek davranış ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolun karşısına geçen vatandaş, yardımlarından dolayı trafik polislerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı, Polis Memuru, Adıyaman, Polis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title