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Trafik Polisi, Yolun Karşısına Geçen Köpeğe Yardım Etti

Trafik Polisi, Yolun Karşısına Geçen Köpeğe Yardım Etti
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Haberler
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Bingöl'de bir trafik polisi, yolun karşısına geçmek isteyen bir köpeği güvenli bir şekilde karşıya geçirerek trafiği durdurdu. Bu anlar izleyenlerin beğenisini topladı.

Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmek isteyen köpek için trafiği durdurdu. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Bingöl'de uygulama gerçekleştiren trafik polisi, cadde ortasında bir köpek fark etti. Trafik polisi, köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığını görünce hemen trafiği durdurdu. Köpeğe eşlik eden trafik polisi, hayvanı güvenli bir şekilde karşıya geçirdi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan meselesi değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan patili dostumuza öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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