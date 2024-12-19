Trafik Polisi, Özel Gereksinimli Çocuğuyla Zorlanan Annenin Yardımına Koştu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafik polisi, özel gereksinimli çocuğunu arabaya bindirmek isteyen bir anneye yardım ederek takdir topladı. O an bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel gereksinimli çocuğunu arabaya bindirmek isteyen annenin yardımına trafik polisi koştu. Trafik polisinin örnek hareketi yürekleri ısıttı.
Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Pasaj 2000 önünde trafik polisi 'insanlık ölmemiş' dedirten bir harekete imza attı. Özel gereksinimli çocuğunu arabaya bindirmek istediği esnada zorlanan anneyi gören trafik polisi duyarsız kalmadı. Yardıma koşan polisin örnek hareketi o esnada bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı. Yaşanan olay yürekleri ısıttı. - SAKARYA