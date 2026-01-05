Diyarbakır'da otomobili çalışmayan sürücünün yardımına polis koştu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde trafik polisleri, otomobili çalışmaya sürücüye yardımcı olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yoğun kar yağışının ardından dondurucu hava etkili oldu. Bir sürücü, uzun süre otomobilini çalıştırmaya çalıştı. Bölgede bulunan trafik polisleri, sürücünün bu durumunu görünce otomobili iteleyerek yardımcı oldu. Polislerin bu desteği cep telefonu kamerasıyla kayada alındı. - DİYARBAKIR