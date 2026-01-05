Haberler

Diyarbakır'da otomobili çalışmayan sürücünün yardımına polis koştu

Güncelleme:
Diyarbakır'da trafik polisleri, uzun süre otomobilini çalıştırmaya çalışan bir sürücüye yardımcı olmak için aracı itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde trafik polisleri, otomobili çalışmaya sürücüye yardımcı olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yoğun kar yağışının ardından dondurucu hava etkili oldu. Bir sürücü, uzun süre otomobilini çalıştırmaya çalıştı. Bölgede bulunan trafik polisleri, sürücünün bu durumunu görünce otomobili iteleyerek yardımcı oldu. Polislerin bu desteği cep telefonu kamerasıyla kayada alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


