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Trafik Polisi Bozulan Aracı İte İte Yardım Etti

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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, bir vatandaşın bozulan aracını iterek yardımcı olan trafik polisi gönülleri fethetti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis, merkez Bağlar ilçesinde trafikte aracı arızalanan sürücüye yardım etti. Polis, aracı iterek güvenli yere çekilmesini sağladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda, bir vatandaşın bozulan aracını iterek yardımcı olan trafik polisi gönülleri fethetti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis, merkez Bağlar ilçesinde trafikte aracı arızalanan sürücüye yardım etti.

Polis, aracı iterek güvenli yere çekilmesini sağladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Şanlıurfa Güvenlik Diyarbakır Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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