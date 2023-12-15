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Trafik Polisi Bozulan Aracı İte İte Yardım Etti

15 Aralık 2023 15:06 Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, bir vatandaşın bozulan aracını iterek yardımcı olan trafik polisi gönülleri fethetti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis, merkez Bağlar ilçesinde trafikte aracı arızalanan sürücüye yardım etti. Polis, aracı iterek güvenli yere çekilmesini sağladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.