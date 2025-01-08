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Trafik Polisi, Arıza Yapan Araca Yardım Etti

Trafik Polisi, Arıza Yapan Araca Yardım Etti
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Bilecik'te bir trafik polisi, arıza yapan aracını gören sürücüye yardımcı olmak için aracı iterek güvenli bir yere çekti. Diğer sürücüler tarafından takdirle karşılanan bu yardımsever davranış, KGYS kameralarına yansıdı.

Bilecik'te bozulan aracı gören trafik polisi, sürücüye yardım etmek için aracı ittirdi.

Alınan bilgilere göre Bilecik İl Özel İdaresi Kavşağında görev yapan trafik polisi ışıkta arıza yapan araç sürücünün hemen yardımına koştu. Bozulan aracı araç içindeki başka bir vatandaşla iterek müsait bir yere çekilmesini sağlayan polis memuru diğer sürüler tarafından takdirle karşılandı. Bu durum Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ait KGYS kameralarına yansırken, "Duyarlı meslektaşımızın yardımsever tavrı takdirle karşılandı. Bugün il merkezimiz İl Özel İdaresi Kavşağında görev başında olan trafik polisimiz, trafik ışıklarında aracı arıza yapan araç sürücüsüne yardım etti. Araç sürücüsü vatandaşımız, kendisine yardım eden meslektaşımıza teşekkür etti. Zorlu kış aylarında yolda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için önemli görevler üstlenen trafik ekiplerimiz, fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Her koşulda, her zorlukta, daima Bilecik Halkının yanındayız. Sizin için varız, sizinle varız" yazısıyla paylaşıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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