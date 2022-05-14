Trafik Medya Ödülleri programı Bakan Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi - Haberler

İSTANBUL (İHA) - Trafik Medya Ödülleri programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Soylu, "Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği veya kalıcı hasarlı şekilde yaralanmadığı bir Türkiye hedefinin vizyonumuz olarak belirlenmesi de özgüvenimiz ve kararlılığımızın göstergesi" dedi.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek ve trafik güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla en etkili yöntemlerden birisi olarak kabul edilen görsel medyanın kullanılmasına yönelik "Trafik Medya Ödülleri Projesi" 2021 yılında yürütüldü. Proje çerçevesinde; kamuoyu nezdinde en çok izlenen ulusal televizyon kanallarındaki dizilerin, haber programlarının ve aktüel haber programlarının içerikleri izlendi. Trafik güvenliğine vurgu yapılması ve trafik kurallarını izleyiciye doğru aktarılarak örnek olunması yönünden izlenen yapımlar değerlendirildi.

2021 Yılı Trafik Medya Ödülleri Programı Haliç Kongre Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, milletvekilleri, sanat, televizyon ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Sinevizyon gösterilerini izlendiğinde programda TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu şarkılarını seslendirdi. Programda dereceye giren yapımlara ödülleri takdim edildi.

Seren Serengil "Hep bizi affettiniz"

Aktüel Haber Programları dalında ödülünü alan Seren Serengil bir konuşma gerçekleştirdi. Çalışmalarından dolayı Soylu'ya teşekkürlerini sunan Serengil, "Bütün trafik polisi arkadaşlarımız için şunu söylemek istiyorum. Her bizi durdurduğunuz zaman 'Ya bizi bu seferlik bizi affedin' dediğimizde hep affettiniz. Sizi çok seviyorum" dedi. Serengil'in konuşmasının ardından salonda kahkaha sesleri yükseldi. Daha sonra aynı ödülü paylaştığı arkadaşları Arto, Serengil'in gafını düzeltecek bir konuşma gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da trafikteki jandarma ve polisin rehberlik vatandaşlara rehberlik ettiğini söyledi.

"Bir iki münferit olayın dışında hiçbir şey olmadı"

Trabzon spor'un şampiyonluğunu ilan etmeden önce spor spikeri eski bir arkadaşının önerisi üzerine 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' kampanyasını ortaya koyduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Direkt İçişleri Bakanlığı olarak girmeyelim. Hemen Valiliğimizi arayalım. Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlarımızla bir araya gelsin. Üniversiteyi de katalım. Bir çalışma yapsınlar. Biz burada, topluma, milletimize, hemşerilerimize bir mesaj verelim. Bir slogan ortaya çıktı. Bunu herkes söyledi. Alttan alta toplumun her tarafına yayıldı. Netice itibariyle hamdolsun ki bir iki münferit olayın dışında hiçbir şey olmadı. Bir yorgun mermi bir çocuğumuza, insanımıza, suçu günahı olmayan bir vatandaşımıza isabet etmemiş oldu." dedi.

"Doz aşımı ölüm sayısını 0 sayısına getirmek için çareyi hep birlikte üreteceğiz"

Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili rakamlar veren Bakan Soylu, "2017 yılında bizim doz aşımı uyuşturucudan ölüm sayısı 941 idi. Biz 2021 yılının sonunda Allah nasip ederse 300'ün altında bir rakamla kapatacağız. 280 ile kapatacağız. 941'den 280 kişiye düştü. Bu 300'ün de yüzde 60'ı metamfetamin. Yüzde 38'i direkt. Geri kalan kısmı da ikincil bir etken madde olarak. İnşallah ona da büyük bir çözüm bulacağız. Orada ölüm sayısını milletimize yakışır 0 sayısına getirmek için çareyi hep birlikte üreteceğiz" diye konuştu.

"'Vizyon sıfır' yaklaşımını dünyayla birlikte benimsedik"

Trafikle ilgili yürütülen kampanyadan söz eden Bakan Soylu, "Trafik kazaları nedeniyle hiç kimsenin ölmediği veya kalıcı hasar kalacak şekilde yaralanmadığı bir Türkiye hedefinin vizyonumuz olarak belirlenmesi de özgüvenimiz ve kararlılığımızın göstergesidir. Bu vizyon doğrultusunda güvenli sistem ve sıfır can kaybını ifade eden 'Vizyon sıfır' yaklaşımını dünyayla birlikte benimsedik. Buna ait 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji belgesi, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği eylem planı belgelerini uluslararası normlara uygun olarak hazırladık. Uygulamaya aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel