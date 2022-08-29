Son Dakika | Trafik kazasının ardından resim yapmaya başladı, Türkiye birincisi oldu

Son dakika haberleri... Trafik kazasının ardından resim yapmaya başladı, Türkiye birincisi oldu 14 yaşındaki Hacı İhram Yanık, "Gençlere tavsiyem hayatlarına kötü şeyler geldiğinde asla pes etmemeleri çünkü bir şeye tutunduklarında tutundukları o kavram hayat ışığı olacaktır" dediKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta...

Trafik kazasının ardından resim yapmaya başladı, Türkiye birincisi oldu

14 yaşındaki Hacı İhram Yanık, "Gençlere tavsiyem hayatlarına kötü şeyler geldiğinde asla pes etmemeleri çünkü bir şeye tutunduklarında tutundukları o kavram hayat ışığı olacaktır" dedi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasının ardından resim yapmaya başlayan 14 yaşındaki Hacı İhram Yanık, odasını atölyeye dönüştürdü.

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı İhram İhram Yanık'ın, 5 yıl önce okula giderken geçirdiği trafik kazası sonrasında iki bacağı kırıldı. Tedavisinin ardından hayallerini gerçekleştirmek için resim yapmaya başlayan Yanık, 100'den fazla eserin sahibi oldu.

3.sınıfta kaza geçirdikten sonra resim yapmaya başladığını anlatan Yanık, "Genellikle TV'lerdeki belgeselleri izleyerek daha çok ilgim arttı. Sonrasında babamdan defterler, boyalar, fırçalar almasını istedim. Resimler yapmaya başladım. Bilim Sanat Merkezini kazandım. Oraya gidip geldim. Pandemi sürecinde kendimi daha çok geliştirdim ve sabah 06.00'da kalkıp resim yaptığım oldu. Yeri geldi gece 03.00-04.00'lere kadar resim yaptım. Geçen sene ilk kişisel sergimi açtım. İki sene önce Türkiye birincisi oldum. Bu sene Türkiye 2'incisi oldum" dedi.

Ünlü bir ressam olmak istediğini söyleyen Yanık, "9 yaşında kaza geçirdiğimde her şeyin bittiğini düşünürken, evde belgesel izleyerek resim benim hayatımın amacı oldu. Gençlere tavsiyem ise hayatlarına kötü şeyler geldiğinde asla pes etmemeleri çünkü, bir şeye tutunduklarında tutundukları o kavram hayat ışığı olacaktır. Kahramanmaraş'ı dünyaya tanıtmak istiyorum Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.