Trafik Kazası Sonrası Eşine Bakarken Evden Çıkarılan Kadının Çağrısı

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan eşine bakan Raziye Alice, tapusu eşinin ailesinin üzerinde olan evi tahliye kararı nedeniyle çaresiz kaldı. "Eşime bir bebek gibi bakıyorum" diyen Alice, "Mahkeme kararıyla bizi evden çıkartıyorlar. Sadece yaptığım masrafları versinler, köyüme küçük bir ev yapayım" dedi.

Serik ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Raziye Alice, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale gelen eşi Ali İhsan Alice'ye gece gündüz bakıyor. Raziye Alice ve ailesi, tapusu eşinin ailesinin üzerinde olan evi tahliye kararı nedeniyle zor durumda kaldı. İnşaat halindeki üç katlı binanın üçüncü katını kendi imkanlarıyla yaşanabilir hale getiren Alice ailesi, evin tapusunun üzerlerine olmaması gerekçesiyle mahkemeye verildi. Mahkeme evin tahliyesine karar verdi.

Raziye Alice, eşine bakmak için işini bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Eşime bir bebek gibi bakıyorum" dedi. Alice, eşinin 24 Şubat 2018'de motosikletiyle çalıştığı akaryakıt istasyonundan dönerken geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süren tedavilerden sonra taburcu edildiğini ancak o günden bu yana konuşamayan ve sadece başını oynatabilen eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyledi.

"Bizi evden çıkartıyorlar"

Eşinin babası öldükten sonra kardeşlerinin evi tahliye etmeleri için dava açtıklarını ve mahkemenin evin tahliyesine karar verdiğini söyleyen Raziye Alice, "Bizi evden çıkartıyorlar. Oturduğumuz eve yaptığımız masraflarımızı ödesinler, ben de köyde prefabrik bir ev yaptırayım" dedi.

"Benim malda mülkte gözüm yok"

Evden ayrılma kararının kendisini en çok harcadığı emek ve masraflar nedeniyle üzdüğünü ifade eden Alice, "Benim zoruma giden bu eve yaptığım masraflarım ve emeklerim. Bunlar burada kalacağı için çok üzülüyorum. Amacım malda mülkte değil, sadece hakkımı istiyorum" dedi.

Eşinin bakım sürecinde yaşadıkları zorlukları da anlatan Raziye Alice, "Hiç şikayet etmeden eşime özenle bakıyorum. Tek zorlandığım nokta tıraşını yaparken çok hareket ettiği için keseceğim diye korkuyorum. Bu zamana kadar çok zor günler yaşadık. Cihazları kapanırsa kötü bir şey olacak korkusu bizi yıprattı" diye konuştu.

Kalacak yerleri bulunmayan aile, ev için yaptıkları masrafların karşılığının ödenmesini talep ediyor. - ANTALYA