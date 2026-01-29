Haberler

İzmir'de Trafikte Döner Bıçağıyla Sürücüyü Tehdit Eden Saldırgan Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında döner bıçağıyla diğer sürücüyü tehdit eden şüpheli İ.K., gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şüpheli 'silahla kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından yargılandı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafik kazasının ardından bir vatandaşın döner bıçağıyla tehdit edilmesi olayına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İ.K. tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabağlar ilçesinde 26 Ocak 2026 meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattı. Bozyaka Mahallesi Eskiizmir Caddesi üzerinde iki araç arasında trafik kazası meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası taraflardan birinin aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer araç sürücüsüne yönelik tehdit amaçlı saldırgan davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen şüpheli İ.K., gözaltına alındı. Şüpheli İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, saldırgan İ.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
