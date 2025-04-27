Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Uçtu, Üç Kişi Yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, dede ve iki torunu yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 62 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara karayolu Eceler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan sürücü Ç.Ö. ile torunları D.D. ve S.D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araçta maddi hasar meydana geldi.