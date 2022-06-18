Son dakika haber! Bir ay önce trafik kazası geçiren üniversite adayı sınava ambulansla götürüldü

Bursa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir ay kala geçirdiği trafik kazası yüzünden ayakta durması ve oturması doktor raporuyla yasaklanan genç kız, ambulansla götürüldüğü okulda sınav salonuna sedye ile taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınava hazırlandığı dönemde Samsun'da bir aracın çarpmasından dolayı vücudunda kırıklar oluşan, ayakta durması ve oturması doktor raporuyla uygun görülmeyen Düşüm Çınar, Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri tarafından evinden sedyeyle alınarak YKS'ye gireceği okula ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, aile hekimine gittiklerinde Büyükşehir Belediyesinin ambulans hizmetini öğrenince müracaat ettiklerini bildirdi.

Birimin, hastane kontrollerinde kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Çınar, "Üniversite sınavı için de Belediyemizden yardım istedik. Anında olumlu dönüş aldık. Teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çınar, kazadan sonra çalışmaya devam ettiğini, hiç yılmadığını ve üniversiteyi kazanmayı çok istediğini vurguladı.

Tüm gün yatarak sınava hazırlandığını belirten Çınar, "Kazadan sonra yaşam mücadelesi verdim. Kendime geldiğimde sınavımın etkilenmesinden çok korktum ama vazgeçmedim. İnşallah hedeflerime ulaşacağım. Psikiyatri ya da yazılım mühendisliğini hedefliyorum." açıklamasını yaptı.

Anne Sevim Filtekin ise kızının kazadan sonra zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Kızının vazgeçmesinden çok korktuklarını bildiren Filtekin, "Çok şükür kızım kendine gelince tekrar çalışmaya başladı. İki gün boyunca hizmetten yararlanacağız. İnsanın kendisini çaresiz hissettiği bir anda çare olmak çok önemli hizmet." değerlendirmesinde bulundu.