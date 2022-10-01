Trafik kazalarında 'Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi' eğitimi Yerel Haberler Afyonkarahisar'da AFAD öncülüğünde trafik kazalarında 'Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi' eğitimi gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da AFAD öncülüğünde trafik kazalarında 'Koordineli Çalışma ve Olay Yeri Yönetimi' eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çalışması İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde yapıldı. Toplantıya AFAD personellerinin yanı sıra emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye müdürlüklerinden personellerde katıldı. Eğitim çalışmasında kazalara müdahale eden ekiplerin koordineli çalışmaları ile olaylara nasıl hızlı bir şekilde müdahale edileceği ve müdahale esnasında neler yapılacağı masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Jandarma AFAD Yerel Haberler

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