Trafik Jandarmadan "Okulumda Güvendeyim" projesi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma timleri öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma timleri öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.

Trafik jandarma timleri "Okulumda Güvendeyim" projesi kapsamında Yeniköy ve Küplü Köyü ilkokullarında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması konusunda eğitimler verilirken aynı zamanda öğrenci ve velilere çeşitli broşür ve dokümanlar dağıtıldı.

Proje kapsamında okulları gezen Trafik Jandarma Timleri öğrencileri ve velileri bilinçlendirmeye devam ediyor. - BİLECİK