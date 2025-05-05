Trafik Haftası Etkinliği, Aydın'da Vatandaşlardan İlgi Gördü

Trafik Haftası Etkinliği, Aydın'da Vatandaşlardan İlgi Gördü
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası dolayısıyla alışveriş merkezinde açtığı stand ile vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgi verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyaretçiler, yapılan bilgilendirme için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, bir alışveriş merkezinde Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı. Standı ziyarete gelen vatandaşlara trafik kuralları ve teknoloji ile ilgili bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi. Vatandaşlar yapılan bilgilendirmeden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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