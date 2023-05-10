Trafik Haftası çerçevesinde stant kuruldu

Eskişehir'de, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılan trafik standında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinde Eskişehir Valiliği önünde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortak trafik standı kurdu. Standa Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutanı J.Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da katılım sağladı. Trafik standında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR