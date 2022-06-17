Trafik ekiplerinden "Korna" çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik ekiplerinden "Korna" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Trafik ekiplerinden 'Korna' çağrısı

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çok sayıdaki öğrencinin geleceği adına önemli sınavlardan olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için 'Sınav Günü Sessizlik Günü' sloganıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte trafik polisleri, sürücülere ve vatandaşlara duyarlı olmaya davet ederek bilgilendirme afişi dağıttı. Yapılan çalışmada sınav öncesinde vatandaşlara gürültü uyarısında bulunularak özellikle okul çevresinde gürültüye neden olacak, öğrencilerin konsantrasyonu bozacak ve dikkatlerini dağıtacak hareketlerden kaçınılması, sürücülerin de kornaya basmaması talebinde bulunuldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title