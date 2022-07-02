Trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarda yaya geçitleri yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımında yaya önceliğinin ve trafik güvenliğinin sağlanması için boyama çalışmalarına ve uyarı sistemlerine ağırlık verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğinin en sorunsuz ve güvenli şekilde işlemesi için gündüz-gece demeden çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne bağlı (YOL-BAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ağırlık verdi. Büyükşehir ekipleri kentin özellikle trafiğin yoğun işlediği merkezi noktalarında yaya önceliğine ve trafik güvenliğine yönelik çalışmalarına ağırlık verdi. Ana arterlere 'önce yaya' boyamalarını yapan ekipler, ayrıca yol ve bordür çizgilerini de renkli bir şekilde işliyor. Yaya geçitlerine güvenliğe dikkat çekmek için uyarı yazıları yazan ekipler, şehrin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik gündüz-gece çalışıyor.

YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, "Şehrimizde ulaşım güvenliğinin sağlanması ve sürücülerimizin bilinçlenmesi için tüm çalışmalarımızda hassasiyet gösteriyoruz. Şehrimizin cadde ve sokaklarına vatandaşları uyarıcı, dikkat çekilmesi gereken noktaları anlatan yazılar yazıyor ve çizgi, boyama işlemlerimize ağırlık veriyoruz. Bizim için vatandaşımızın güvenliği, her şeyden önce gelir" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel