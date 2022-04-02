Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor - Haberler

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Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Trafiği tehlikeye atarak dilenen çocuklar tek tek yakalanıyor

Adıyaman'da, kavşaklarda bulunan trafik ışıklarında dilenerek canlarını tehlikeye atan çocuklar, polis ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim ediliyor.

Adıyaman'da, kavşaklarda bulunan trafik ışıklarında dilenerek canlarını tehlikeye atan çocuklar, polis ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim ediliyor.

Adıyaman'ın kent merkezinde bulunan trafik ışıklarında durarak canlarını tehlikeye atarak dilenen çocuklar için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kazaya davetiye çıkararak dilenen çocukların ihbar edilmesi üzerine bölgeye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çocukların dilendiği kavşağa gelen polisler canlarını tehlikeye atan çocukları tek tek yakalayarak ekip otosuna bindirildi. Yaşı küçük çocuklar bölgeden uzaklaştırılarak ailelerine teslim edilmek üzere götürüldü. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı, Adıyaman, Polis, Yerel, Haberler

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