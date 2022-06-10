Trafiği konuştular - Haberler

Trafiği konuştular DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında il geneli trafik sorunu masaya yatırıldı. DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında il geneli trafik sorunu masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonunda Vali Atay, başkanlığında gerçekleştirilen trafik komisyonu toplantısına Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ve kurum yetkilerinin katıldı. İl Trafik Komisyonu Koordinasyon toplantısında kurumlar tarafından alınan kararlar görüşüldü, hızla artan araç ile yaşanan trafik sorunu konuşuldu. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Düzce Yerel Haberler

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