Trafiğe kapalı alanlar denetlendi - Haberler

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Trafiğe kapalı alanlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Trafiğe kapalı alanlar denetlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaz sezonuyla birlikte Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri kentin turizm bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaz sezonuyla birlikte Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri kentin turizm bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan çalışmalarda emniyet ekipleriyle birlikte trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araçlara işlem uygulandı.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin turistik alanlarında yaptıkları denetim çalışmalarını genişleterek emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte eş zamanlı çalışmalar yapmaya başladı. Özellikle Ören çarşı ve yürüyüş yoluna bağlı trafiğe kapalı alanlarda yaya güvenliğini tehlikeye sokan motorlu araç ve elektrikli bisikletlere ekiplerce idari işlem uygulandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Turizm, Zabıta, Yerel, Haberler

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