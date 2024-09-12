Trabzonspor Fanatiği Besici, Hayvanlarının Boynuzlarını Bordo-Maviye Boyadı

Trabzonspor fanatiği olan besici Ramazan Aysoy, yaklaşık 2 bin 500 tane keçi ve koçunun boynuzunu bordo-maviye boyadı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı. İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, "7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü" dedi. - TRABZON