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Trabzonlu Kadın Kahraman Jandarmalara Bereler Gönderdi

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Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Reyhan Kahveci, kendi ördüğü bereleri Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Bereler, jandarma komandolara dağıtıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Reyhan Kahveci, jandarmaya gönderdiği bereler Hakkari'ye ulaştı.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Kırantaş Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Reyhan Kahveci, ülkenin güvenliği için karla kaplı dağlarda vatanı koruyan kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari İl Jandarma Komutanlığındaki kahraman jandarmalara kendi elleri ile ördüğü el emeği, göz nuru 10 adet yün bere gönderdi. Reyhan teyzenin gönderdiği bereler Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı. Jandarma ekipleri yüreklerini ısıtan hediye gönderen Reyhan teyzeye teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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