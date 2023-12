Trabzonlu balıkçılar bol ve bereketli bir balık sezonu geçiriyor

ESRA NUR PERVAN

Deniz suyunun soğumasının ardından balık tezgahlarındaki çeşitlilik artmaya başladı. Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Bu havalar tam hamsinin ve istavritin sevdiği havalar. İnşallah umudumuz daha iri, daha bol bereketli bir sezonun temennisindeyiz. Bence bol ve bereketli bir sezon geçiyor sadece palamudun olmamayışı. Ama diğer türlü hem balık bol hem günlük taze, maddi açıdan da çok uygun" dedi.

Trabzonlu balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan balık sezonunu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Mehmet Can Örseloğlu, sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"BU HAVALAR HAMSİNİN VE İSTAVRİTİN SEVDİĞİ HAVALAR"

"Şu an denizlerle beraber havanın git gelli olması, çok fazla fırtına olduğu zaman ister istemez kayıklar zaten denize çıkamaz oluyor. Diğer türlü zaten bu iklim, bu havalar tam hamsinin ve istavritin sevdiği havalar. İnşallah umudumuz daha iri, daha bol bereketli bir sezonun temennisindeyiz. Sezon başladı başlayalı güzel geçiyor dokuzuncu ayın 1'inde sezon açıldı şu an neredeyse on ikinci aydan gidiyoruz. Bence bol ve bereketli bir sezon geçiyor sadece palamudun olmamayışı. Ama diğer türlü hem balık bol hem günlük taze, maddi açıdan da çok uygun. En başta tüketilmesi gerek şey şu an balık diyorum ve bunu üstüne basa basada vatandaşlara özellikle istirham ediyoruz bol bol tüketsinler hem vitamin açısından, hem sağlık açısından, hem cep açısından bunun daha ötesi olmaz diye düşünüyorum. 35-40-50 lira hamsinin olduğu yerde böyle bir şey alma şansın yok tavuk, et alma şansın yok.

"HAMSİ BOL OLDUĞU ZAMAN PALAMUTUMUZ OLMUYOR"

Bu sene şöyle bir şey var aralık ayına girdik havaların hala soğumadığını görüyoruz. Mevsimler eskisi gibi değil değişti, bu da balığı etkiliyor. Bu sene havaların böyle olması hamsiyi etkilemedi hamsimiz bol çıkıyor. Hamsi bol olduğu zaman maalesef palamutumuz olmuyor. Şu an baktığımız zaman balık çok uygun. Türkiye'ye genelinde Trabzon'a baktığımız zaman fiyatlar gayet makul. Hamsi'nin kilosu 50 ile 3 kilosu 100 lira olacak şekilde değişiyor. İsravtimiz 50 lira hamsi 3 kilosu 100 lira çok ucuz etten, kıymadan, tavuktan daha ucuz olunca vatandaş tercih ediyor."

"HAMSİ GÖÇ HAYVANIDIR"

Gökmen Aydın ise şunları söyledi:

"Deniz suyu soğuk olunca hamsi kaybolmaz, deniz suyu sıcak olunca hamsi kaybolur, denizin altına iner soğuyunca yükseğe çıkar. Hamsi göç hayvanıdır yavaş yavaş Hopa'ya kadar gider şu an hamsi Rize, Artvin ve Akçaabat arasında bölünmüş hamsiler. İnşallah bundan sonrada bol olur da vatandaşımız da yer. Şu an sürüm fazla yok 2 aydan beri hamsi olduğu için sürüm yemiyor."