Trabzonlu Balıkçı: "Durumu Olmayan Vatandaş Ne Alacak?" - Haberler

ESRA NUR PERVAN

Av yasağının başlaması ile birlikte balık tezgahlarında kültür balıkları satılmaya başlandı. Balıkçı Gökmen Aydın, "Alım gücü olan vatandaş var, olmayan var. Durumu olmayan vatandaşlar ne alacak? Alacağı 15 liraya bir uskumru" dedi.

Balık sezonu tamamlandı, av yasağı başladı. Trabzonlu balıkçı Ahmet Çoğalmış vatandaşın daha çok somona yöneldiğini belirterek, "Somon 50 lira şu an da en yoğun olarak satılan somon hem bütçe olarak uyguna geliyor hem de daha güzel lezzetli olarak yeniyor. Barbun 50 lira, istavrit 50 lira bunlar böyle olduğu sürece biraz tabi ki somona talep gösteriyor" dedi.

"HAVA SICAKLIKLARDAN DOLAYI BALIĞA İLGİ GÖSTERMİYOR"

Trabzonlu balıkçılardan olan Turgay Memiş ise şöyle konuştu:

"Şimdi bu günlerde balık mevsimine biraz zamanımız var ve tabii balık yeni yavaş yavaş elini ayağını çekmiş gibi görünüyor. Şu anda tezgahlarda gördüğünüz gibi istavrit, mezgit, barbun yani denizden çıkan balıklar isparize balıklarımız geliyor. Fiyatta cazip değil yani 25- 50 arasında fiyatlarımız gidip geliyor, bunun yanında çupra, levrekler var ama tabi vatandaş hava çok sıcak yani biraz balıktan eline yani çekmiş gibi görünüyor. Fiyatlarımız normal 20 liradan başlıyor. 25 lira isparize, Trabzon'a özgü bir balık türü bu aylarda çıkar. Kilosu 25 lira çok harika bir balık. Yani çupranın bir nevi küçüğü diyelim, yani bunun yanında barbunun kilosu 35 lira istavritimiz var ama yine de vatandaş hava sıcaklıklarının dolayı balığa pek rağbet göstermiyor."

"DİĞER FİYATLARA BAKARSAK ŞU ANDA EN UYGUNU BALIK"

Balıkçı Emin Avcı ise şunları söyledi:

"Balık mevsimi kapandı. Küçük kayıklar denizde şu anda, balık mevsimi değil. Şu anda ufak kayıklar balık getiriyor biz de satıyoruz, az miktarda geliyor balık. Balık mevsimi eylülde başlıyor. Şimdi ufak kayıklar getiriyor. Balıklar biraz pahalı diyelim istavrit geliyor, barbun geliyor, iskorpit geliyor, yetişme balıklar geliyor, çupra, levrek, somon ama bu yoğunluk yok tabii, şu anda balık mevsimi olmadığı için. Balık şu an ucuz mesela istavrit 50 lira kilosu tavuk dürüm 30 lira. İstavritin kilosu 50 lira şu anda en uygun balık. Barbun 50 lira 60 lira büyüklüğüne göre değişiyor 100 liraya daha büyüğü fiyatlara bakarsak falan uygun yani 50 lira iki üç kişinin karnı doyuyor istavritle beraber normalde ama vatandaşın talebi yok."

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ OLACAK Kİ ALSIN"

Balık fiyatlarının kış aylarına göre aynı olduğunu fakat vatandaşta alım gücü olmadığını belirten Gökmen Aydın şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi fiyatlar normal kışın nasıl fiyata satıyorsak yazın da aynı fiyata satıyoruz. Barbun 50 liraya var 60 liraya var, istavrit 40 lira, alabalık 50 lira, somon 50 lira. Somon zaten yaz kış olan bir balık, çupra 90- 100 lira civarında. Vatandaş da alım gücü olacak ki alacak vatandaş olmadığı zaman ne yapacak. Yok vatandaşta para olacak ki alacak şu anda balık var balık yok diye bir şey yok balıklar geliyor. Küçük kayıkçılara zaten vuruyor. Alım gücü olan vatandaş var olmayan var. Durumu olmayan vatandaşlar ne alacak, alacağı 15 liraya bir uskumru, uskumru da zaten vatandaşın yiyeceği o. İnşallah yavaş yavaş vatandaşın da alım gücü yükselir."

ANKA / Yerel