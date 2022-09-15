Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haberi... Trabzon Havalimanı'na inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı

Yerel Haberler

Trabzon haberler... Trabzon Havalimanı'na inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı Trabzon Havalimanı'na sabah saatlerinde arka arkaya inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı.

Trabzon Havalimanı'na inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı

TRABZON - Trabzon Havalimanı'na sabah saatlerinde arka arkaya inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı.

Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen 3 savaş uçağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yakıt ikmali yaptıkları belirlenen uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu ve İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a indiği öğrenildi. Çift kabinli uçakların pilotlarının 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu, yakıt ikmali sonrası Türkmenistan'a gitmek üzere havalanacakları bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Yerel

Türkmenistan Trabzon Genel Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title