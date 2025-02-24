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Trabzon'un Kurtuluşu, Jandarma Ekiplerinin Dalışıyla Kutlandı

Trabzon'un Kurtuluşu, Jandarma Ekiplerinin Dalışıyla Kutlandı
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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşunun 107. yıl dönümünü, mavi derinliklere Türk bayrağı ile dalış yaparak kutladı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşunu mavi derinliklere Türk bayrağı ile dalış yaparak kutladı.

24 Şubat Trabzon'un kurtuluşunun 107. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Sualtı ekipleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Trabzon açıklarında dalış yaptı. Jandarmaya ait bot ile hazırlıklarını yaparak mavi sulara açılan jandarma ekipleri, Türk bayrağı ile Karadeniz'in derinliklerinde Trabzon'un kurtuluşunu kutladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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