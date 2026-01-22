Trabzon'dan dünyaya müstesna bir yolculuk

Trabzon'un yüzyıllara dayanan geleneksel bakır sanatı kadın girişimci Bervan Eskici'nin öncülüğünde dünyaya tanıtılıyor. Kurumsal hayatta edindiği uzun yıllara dayanan deneyimin ardından pandemi dönemi ve annelik süreciyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açan 38 yaşındaki Eskici, 2 yıl önce hayata geçirdiği 'Müstesna Dükkan' markasıyla Trabzonlu bakır ustalarının el emeği ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Kişisel zevkleri ve hobilerinin izinden giderek bu yola çıkan Eskici'nin girişimcilik hikayesi, kendi kullanımı için yaptırdığı bir bakır ürünle başladı. Tanıştığı bakır ustasının ortaya koyduğu el işçiliğinin dikkat çekmesiyle şekillenen bu süreç, zamanla bir girişime, ardından da markaya dönüştü. Yaklaşık 2 yıl önce online satışlarla dünyanın farklı ülkelerine ulaşmaya başlayan Eskici, artan taleplerle birlikte faaliyetlerini ticari bir yapıya kavuşturdu.

Online satışların ardından bir ay önce Trabzon'da 25 metrekarelik bir mağaza açan Eskici, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle hem yerel hem de kültürel bağların hala güçlü olduğunu ortaya koydu.

"Herkesin bakırla mutlaka bir bağı var" diyen Eskici, bu bağı günümüzle buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, bakırı sadece bir mutfak eşyası değil, kültürel bir miras olarak ele aldıklarını ifade ediyor. Trabzon'un geleneksel bakır zanaatını modern bir solukla hayata döndürmeyi hedefleyen bir girişimci olduğunu belirten Eskici, "Uzun yıllar kurumsal bir şirkette çalıştıktan sonra pandemi, annelik derken mevcut işimden ayrılıp böyle bir girişimde bulunma kararı verdim. 2 yıl önce kendi markamı kurdum. Küçük mikro ihracatlarım var. İspanya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere Trabzon'un bakırını tanıtmak niyetindeyim" dedi.

"Talep olunca marka oluştu"

Kişisel zevkler ve hobiler ile bu yola çıktığını kaydeden Eskici, "Ailede de hep eskiye dair böyle duygu barındıran objelerle ilgili bir merakım vardı. Sonrasında tamamen tesadüfi bir şekilde bakır ustamla tanıştım. 'Kendim için bir ürün yaptırayım' diye yola çıktık. Sonrasında yaptığı ürünleri gerçekten çok beğendim. Bu zanaat maalesef ülkemizde azalıyor, yok oluyor ve biz bu gizli olan zanaatı biraz daha görünür kılmak hedefiyle yolumuza devam ettik. Sonrasında küçük küçük siparişlerle ustamın da sağ olsun emeğiyle bir yola çıktım. Siparişlerin talebi oluşunca bu bir markaya dönüştü. Bakır zaten çok eski zamandan beri hayatımızda. Hepimizin aile büyüklerinin evinde olan bir materyal. Biz bu materyalini biraz daha güncelleyelim hem sürdürülebilir tarafından kullanalım hem de bunu dünyaya duyuralım istedik. Böylelikle de ustalarımıza can verelim onlar da bu işi yapmaktan vazgeçmesin dedik. Küçük bir kaynak da olsa elimizi taşın altına koyup bir yol bulalım onların yolunda onlara eşlikçi olalım istedik" şeklinde konuştu.

"Bu kadar bir ilgi olacağını beklemiyordum"

Mağazanın yaklaşık 1 ay önce açıldığını söyleyen Eskici, "Kısa süre olmasına rağmen gerçekten çok güzel tepkiler aldık. Bu kadar bir ilgi olacağını beklemiyordum. Bu ilginin olmasıyla birlikte kendime bu işte motivasyon kaynağı buluyorum. Bu materyalin sürdürülebilir olmasının yanı sıra kullandığımız ambalajların doğayı kirletmemesi ve sürdürülebilirliği destekler nitelikte olması için uygun keseler kullanıyoruz. Bunları da evden çalışan kadınlara yaptırmak niyetindeyiz. Tasarladığımız küçük bileklikler, aksesuar tarzı ürünleri de kültür sanat derneklerin, vakıfların kadın çalışanlarına yaptırmak niyetindeyiz. Onlara da bir kaynak oluşturmak ve bu işi hep birlikte parlatmak, büyütmek istiyoruz. Bakır aslında yurtdışında daha fazlasıyla ilgi gören bir malzeme. Fransa'da çok güzel markalar var. Artık butik otellere, restoranlara, kafelere yani daha çok son kullanıcıdan ziyade böyle işletmelere hizmet veren büyük markalar var. 1900'lü yıllardan beri bu işi yapan markalar var. Orada yoğun bir talep var. Çünkü onlar şifa ve sağlık kısmıyla daha çok ilgileniyorlar. Hızlı tüketimden ziyade sürdürülebilir bir materyal olsun şeklinde bir bakış var. Üyesi olduğum platform üzerinden bu anlamda geri bildirimler geliyor. Dekoratif ürünler orada çok fazla yok. Onun için bizim ürünlerimiz dikkat çekiyor" diye konuştu. - TRABZON