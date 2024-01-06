Trabzon'da Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Sarıkamış Şehitleri'ni 109. yıldönümünde anma için yürüyüş düzenlendi. Şalpazarı ilçesinde düzenlenen yürüyüş Sis Dağı zirvesinde son bulurken, her yaş kesiminden vatandaşlar Sarıkamış Şehitlerini anmak için yürüyüşe katıldı. Yapılan yürüyüşte ayrıca 250 metre Türk Bayrağı açıldı.