Trabzon'da Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü Düzenlendi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe her yaş kesiminden vatandaşlar katılarak Sarıkamış Şehitlerini anma fırsatı buldu. Ayrıca yürüyüşte 250 metre Türk Bayrağı açıldı.
ESRA NUR PERVAN
Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Trabzon'da Sarıkamış Şehitleri'ni 109. yıldönümünde anma için yürüyüş düzenlendi. Şalpazarı ilçesinde düzenlenen yürüyüş Sis Dağı zirvesinde son bulurken, her yaş kesiminden vatandaşlar Sarıkamış Şehitlerini anmak için yürüyüşe katıldı. Yapılan yürüyüşte ayrıca 250 metre Türk Bayrağı açıldı.