Trabzon'lu Ali Tokgöz'den Sıra Dışı Tofaş Doğan: 1 Milyon TL'ye Satışta

Trabzon'da yaşayan Ali Tokgöz'ün 1998 model Tofaş Doğan marka otomobili, sıra dışı donanımlarıyla görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmayla baştan sona yenilenen araç, bagajındaki televizyon ve oyun konsolu sistemiyle dikkat çekiyor. İnternet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa sunulan araç, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Trabzon'da yaşayan ve çocuk yaşlarda sanayide çalışmaya başlayan Ali Tokgöz, yıllar içinde edindiği tecrübeyle klasik otomobil tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. 1998 model Doğan'ı yeniden toplayan Tokgöz, araca ses sistemi, özel jant ve lastikler, BMW ayna seti, air süspansiyon ve pusula gibi çeşitli aksesuarlar ekledi. Yaklaşık 250 bin kilometredeki otomobil, klasik Tofaş modellerinden farklı olarak teknolojik donanımlarıyla öne çıktı. Aracın en dikkat çekici özelliği ise bagaj bölümünde yer alan televizyon ve oyun konsolu sistemi oldu. Bagaj kapağına monte edilen televizyon sayesinde otomobil, adeta hareketli bir eğlence alanına dönüştü. Branda altında muhafaza edilen modifiyeli Tofaş, internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa sunuldu. Fiyatı ve tasarımıyla sosyal medyada büyük ilgi gören araç, Türkiye'de satışa çıkarılan en yüksek fiyatlı Tofaş Doğan modellerinden biri olarak öne çıktı.

"750 bin TL teklif ettiler ama satmadım"

Tofaş aracın bir hastalık olduğunu belirten Ali Tokgöz, "13-14 yaşlarından beri sanayideyim. Çekirdekten geldik desem yeridir. Sanayide oto elektrik üzerinde çalıştım. Bazı firmalardan çalıştıktan sonra ortağım ile kendi işyerimizi açtık. Tofaş arabası bende hastalık. Allah'a şükür ayağımızı yerden kesiyor kimseye muhtaç etmiyor. Arabayı toplarken bagaja televizyon ve oyun konsolu koymak gibi bir planımız yoktu. Arkadaşlarım aktivite yapmak için bir araç yap dediler. Arkadaşımın evinden televizyonunu aldık. Oyun konsolu falan derken arabayı bu hale getirdik. Aracım 3 ay süren bir boya işlemi oldu. Arabayı tamamen toplamamız 6 ay sürdü. İnternete 1 milyon TL'ye satışa koyduk. Orijinal bir araç alıp bu vaziyete getirmek 1 milyon TL'yi geçer. Bu aracı toplarken sadece aldığımız aksesuarlar bu parayı buldu işçilik vermedik. 750 bin TL teklif ettiler ama satmadım. Bu benim eğlencem. Keyif işi olduğu için aracımın değeri 1 milyon TL. Çok iyi mesajlar almıyorum ama hiç ilgilendirmiyor. Harcanın emeği ben ve arkadaşım bilir" dedi.

"Arkadaşlarımla istediğimiz yere gidip oyun oynayarak keyif yapıyoruz"

Aracı görenlerin ilgi gösterdiğini kaydeden Tokgöz, "Türkiye'de satışa sunulan en pahalı Tofaş marka Doğan benim aracım. Ben bu aracı orijinale geçirmek istediğim anda aracın hiçbir tarafında kimse kusur göremez. Aksesuarlar araçtan daha değerli. Ses sisteminin bile 200 bin TL maliyeti var. Aracımın bagaj bölümü maneviyat dolu. Emek gösterilmiş bir emek var. Bu bizim müzik kutumuz gibi oldu. Arkadaşlarımla istediğimiz yere gidip oyun oynayarak keyif yapıyoruz. Gören herkes çok ilgi gösteriyor. Sosyal medyada eleştiriler de alıyoruz. Kış aylarında dükkanımızda iş olmadığında oyun oynadığımız zamanlarda oluyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON