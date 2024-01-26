Üye Girişi
Haberler

Trabzon İl Sağlık Müdürü: Sağlık turizmi Trabzon'da gelişiyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, sağlık turizminin ildeki hastaneleri, kamu, özel ve fakülteyi yararlandırmaya çalıştıklarını ve geçen yıla göre bu yıl daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ayrıca, Şehir Hastanesi'nin yapımının 25 Şubat 2025'te tamamlanması planlandığını söyledi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, "Sağlık turizminden ilimizdeki hastaneleri, kamu, özel ve fakülteyi yararlandırmaya çalışıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlarımız var. Geçen yıla göre bu yıl daha iyi. İnşallah gelecekte bu yıldan daha iyi olacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendi iç bünyemizde, sağlık turizmine tabi olarak gelecek olan dış ülke vatandaşlarının da memnuniyetlerini oluşturmak için kendi iş akış süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte yaz döneminde gerçekleşen sağlık turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENEYE GÖRE SAĞLIK TURİZMİ DAHA İYİ DURUMDA"

Hakan Usta şunları söyledi:

"Sağlık turizmi turizmin tüm aylara yayılması için olmazsa olmazımız özellikle Trabzon koşullarına baktığımız zaman. Biz de o anlamda bunu sürekliliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Ticaret Sanayi Odası bu konuda önderlik yapıyor. Özeliyle kamusuyla, fakültesiyle rol almaya gayret ediyoruz. İşte bu bağlamda Bakü, uçak seferlerinden yola çıkarak direkt uçuşun sağlandığı bir istikamet olarak oradan bir hedef kitle var ve gittikçe de artan bir oranda yansımasını görüyoruz. Batum, Gürcistan oradan ciddi bir geliş var. İşte uçağa ihtiyaç olmadan direkt gelişler oluyor. Daha çok fakülte ve özel hastaneler olmak üzere ciddi bir girdi sağlanıyor. Aynı zamanda yazın bizim Türk olup Alman vatandaşı görünen birçok vatandaşımız var. Bunların da yazın memleketlerine, Trabzon'a gelmeleri durumunda sağlık turizmi olarak turistin sağlığı aşamasında onların da bu ile katkı sağlamalarına gayret ediyoruz. Şimdi onun dışında Tiflis'le alakalı bir uçak seferi gündemde Ticaret Odası'yla birlikte bunun olabilirliğiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Biz de bunların içerisinde rol alıyoruz ve gittikçe artan bir oranda sağlık turizminden ilimizdeki hastaneleri, kamu, özel ve fakülteyi yararlandırmaya çalışıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlarımız var. Geçen yıla göre bu yıl daha iyi. İnşallah gelecekte bu yıldan daha iyi olacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendi iç bünyemizde, sağlık turizmine tabi olarak gelecek olan dış ülke vatandaşlarının da memnuniyetlerini oluşturmak için kendi iş akış süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz."

"ŞEHİR HASTANESİNİN 25 ŞUBAT 2025'TE BİTMESİNİ PLANLIYORUZ"

Usta, Şehir Hastanesi'nin yapımının biteceği tarih içinse 25 Şubat 2025'i gösterdi. Usta şunları söyledi:

"Yüzde 26 bitme aşamasına gelmiş bir tesisten bahsediyoruz. İnşallah gün geçtik üzerine ekleyerek devam ediyor. Biz bu Ocak- Şubat aylarında karkasın biteceğini umut ediyoruz. Firmada o taahhütte bulunuyor yine. Karkası bittikten sonra da inşallah bir sene içerisinde diğer iç tefrişlerin ve donanımların bitmesi gündemde. Bitme tarihi olarak 25 Şubat 2025 olarak görünüyor. İnşallah belki birkaç ay oynar mı bilmiyoruz. Oynamadan inşallah bitecek günleri de görüp ona göre de şehrin planlamasına geçmiş olacağız"

Kaynak: ANKA / Yerel

Şehir Hastanesi Trabzon Kamu Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title