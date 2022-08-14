Trabzon haberleri | Trabzon'da Yaşları Küçük İki Hırsız Caminin Bağış Kumbarasını Çaldı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki Hüsnü Göktuğ Paşa Camii'nin bağış kumbarasını yaşları küçük iki hırsız çalarak, kayıplara karıştı.

Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki tarihi Hüsnü Göktuğ Paşa Camii'ne, önceki gece 00.00 ila 04.00 arası 18 yaşından küçük iki hırsız girdi. Kapısı kilitli olan camiye, camlarını tornavida ile açarak giren hırsız çocuklar, caminin bağış kumbarası içerisindeki 10 Bin TL'nin üzerindeki parayı çalarak kayıplara karıştılar.

"KAMERALARA YAKALANDILAR"

Camideki hırsızlık olayını düzenleyen çocuklar, caminin güvenlik kamerasına yakalandılar. Olayın haber verilmesi ile emniyet güçleri olay yerine gelerek kameraları incelemeye aldı. Eşkalleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlatan emniyet güçleri, camide incelemelerde de bulundu. Camiden çalınan paranın 10 Bin TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.