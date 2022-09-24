Trabzon haberi! Trabzon'da Çocuk Trafik Eğitim Pisti Bakan Soylu'nun katılımı ile açıldı

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ' Çocuk Trafik Eğitim Pisti', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nin açılışına Bakan Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek kısa süren sohbetler gerçekleştirdiler. Projeyi oldukça beğendiğini dile getiren Bakan Soylu, "Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesi, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirildi. Diyebilirim ki şu ana kadar gördüğüm en iyi pistler arasında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na ve emeği geçenlere bu titiz çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projesine çok önem verdiklerini belirterek, "Ortahisar ilçesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Projemize ayrı bir önem veriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Merkezi projemizde 1 adet kafeterya, 1 adet derslik, bisiklet yolu, AFAD spor ve eğitim alanı, açık eğitim alanı, 7 adet dekor bina, ilk yardım binası, kule, mini benzin istasyonu, giriş takı, üst geçit, mini tünel, su deposu bulunmakta olup; çevre düzenlemesi, yapısal ve bitkisel peyzaj düzenlemesi ile çocukların trafik eğitimi için tasarlanmıştır" dedi. - TRABZON