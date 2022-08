Trabzon haber! Ahmet Kaya: Çaykara'ya Verdiğiniz Yüksekokul ve Doğal Gaz Sözünüzü Tutun

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Çaykara ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çaykaralılara verilen yüksekokul ve doğal gaz sözlerinin tutulmadığını belirten Kaya, "Yetkilileri göreve davet ediyoruz ve bu nadide ilçemize söz verilen Çaykara Meslek Yüksekokulu'nun bir an önce açılması ve doğal gazın Çaykara'ya getirilmesi talebini yineliyoruz" dedi.

Ahmet Kaya, Çaykara'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ahmet Kaya, ilçedeki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği iki önemli meselenin altını çizmek istiyorum. Bunlardan birisi, yıllardır söz verilmesine, tabelası dahi asılmasına rağmen halen faaliyete geçirilemeyen Çaykara Meslek Yüksekokulu konusu, diğeri ise Çaykaralıların acil ihtiyacı olan doğal gaz konusudur. Bu iki talebi de daha önce gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"TABELA YILLARDIR ORADA AMA İLÇEDE BİR MESLEK YÜKSEKOKULU YOK"

Çaykara'da uzun yıllardır sözler verilmesine ve tabelası asılmasına rağmen meslek yüksekokulunun bir türlü faaliyete geçirilemediğine dikkat çeken Kaya, "Karşıda gördüğünüz gibi tabelada Karadeniz Teknik Üniversitesi Çaykara Meslek Yüksekokulu yazıyor. Tabela yıllardır orada ama ilçede bir meslek yüksekokulu yok. Üniversitenin herhangi bir bölümü dahi yok. Çaykaralı vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın temel taleplerinden biri, burada söz verilen meslek yüksekokulunun bir an önce açılması ve buranın üniversite aydınlığıyla ve öğrenci hareketliliğiyle buluşturulmasıdır" dedi.

" YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Çaykara'nın acil ihtiyaçlarından birinin de doğal gaz olduğunu ifade eden Kaya, "Bugün Çaykaralı vatandaşlarımızın temel taleplerinden bir tanesi de Çaykara'da olmayan doğal gazın bir an önce buraya gelmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü tutmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2018 yılı sonunda Türkiye'nin her yerinde doğal gaz olacak' demişti. Yıl 2022, Çaykara'da doğal gaz yok. Şimdi kış geliyor, kömür fiyatları belli. Vatandaş, kışın ne yapacağını kara kara düşünüyor. O nedenle bir an önce yetkilileri göreve davet ediyoruz ve bu nadide ilçemize söz verilen Çaykara Meslek Yüksekokulu'nun bir an önce açılması ve doğal gazın Çaykara'ya getirilmesi talebini yineliyoruz" diye konuştu.