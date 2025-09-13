Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 12 Eylül Dönemine Dikkat Çeken Açıklama

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45. yılı dolayısıyla asın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bugün de ülkemiz açık, gizlenemez bir darbe süreci yaşamaktadır. Hukukun siyasallaştığı, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiği, adalete olan güvenin sarsıldığı, seçme ve seçilme hakkının dahi hedef alındığı, grevlerin yasaklandığı, emeği ile geçinen milyonların yoksullukla, emeklilerin açlıkla, gençlerin işsizlik ve geleceksizlikle sınandığı ağır bir dönem yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Muhammet İkinci, 12 Eylül'ün Türkiye siyasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu belirterek, darbenin toplumsal ve siyasal hayat üzerindeki etkilerinin günümüzde de sürdüğünü vurguladı. İkinci, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kapitalist sisteme entegrasyonun önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, meclisin kapatılarak demokrasinin rafa kaldırıldığı gün. Sendikaların kapatıldığı, grevlerin yasaklandığı, toplumun ilerici kesimlerinin sindirilmek, susturulmak için baskılara, soruşturmalara, sürgünlere, cezaevlerine ve idamlara maruz bırakıldığı askeri darbenin 45. yılı bugün. 12 Eylül darbesi sonrası serbest piyasa uygulamaları ile adım adım sosyal devlet tasfiye edilirken sermaye sınıfı 'artık gülme sırası bizde' diyerek memnuniyetini ifade ediyordu. Cumhuriyetin kazanımlarını hedef alarak darbecilerin yolundan yürüyenler 2010 yılının 12 Eylül'ünde 12 Eylül rejimine kat çıktılar. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, sosyal, ekonomik, politik çok katmanlı krizlerin kaynağında 12 Eylülcülerin parmak izi bulunmaktadır. Kamu varlıklarının ve kamusal hizmetlerin özelleştirildiği, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sermayenin sömürüsüne açıldığı, yoksulluğun, açlığın, işsizliğin kol gezdiği ülkemizde, iktidar inşa ettiği tek adam rejimini kalıcı hale getirme yolunda 19 Martta halk iradesine yönelik tahammülsüzlüğü ile bir kez daha darbeci karakterini ortaya koydu. Ne de olsa demokrasi vakti gelince inilecek bir tramvaydı.

Bugün de ülkemiz açık, gizlenemez bir darbe süreci yaşamaktadır. Hukukun siyasallaştığı, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiği, adalete olan güvenin sarsıldığı, seçme ve seçilme hakkının dahi hedef alındığı, grevlerin yasaklandığı, emeği ile geçinen milyonların yoksullukla, emeklilerin açlıkla, gençlerin işsizlik ve geleceksizlikle sınandığı ağır bir dönem yaşıyoruz. Yaşamımızı kuşatan bu ağır koşullar altında yan yana gelmekten, omuz omuza vermekten, halkın birleşik muhalefetini yükseltmekten başka bir yol yok. Bugün eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin yolu laik, demokratik, kamucu, tam bağımsız bir ülkeyi kurma mücadelesinden geçiyor. Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu olarak memleket için bir sorumluluk duygusu ile yaşadığımız bu baskı, zulüm ve yoksulluk düzeni karşısında gelişen halk muhalefetinin yanında durmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz."