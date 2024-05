Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

(TRABZON)- Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in Filistin'e saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti. Burada yapılan açıklamada, "Filistin özgür oluncaya kadar biz emperyalizme karşı ve onun yerel işbirlikçilerine karşı amansız bir mücadeleyi vermeye ve Filistin halkıyla dayanışma yükseltmeye devam edeceğiz" denildi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son buldu. Topluluk adına açıklama yapan Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci şunları söyledi:

" İsrail'in Filistin halkına uyguladığı bu abluka derhal kapatılmalıdır"

"Elbette biliyoruz İsrail'in arkasında Amerika emperyalizmin olduğunu, elbette biliyoruz bunun bir din savaşı olmadığını Araplar Birliği'nin, Arap ülkelerinin Amerikan emperyalizminin yanında ve emrinde olduğunu ama sormak durumundayız dostlar bütün bu gerçekler ortadayken biz Türkiye olarak ne yapıyoruz? AKP hükümeti ne yapıyor İsrail'i gerçekten durduracak sahici adımlar atıyor mu yoksa sahte timsah gözyaşlarıyla toplumu kandıracak, algı yaratacak bir takım açıklamalarla topu taca mı atıyor? Yapılacak olan belli somut caydırıcı adımlar atılmalıdır. Netanyahu hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır ama yetmez verilen cezalar uygulanmalıdır. Bu uygulamaların takipçisi olmak durumundayız nasıl yapacağız bunu? Nasıl caydırıcı olacağız? Dünya'nın her yerinde vicdanlı insanların haykırdığı taş atarak tanklara karşı koymaya çalışan çocukların hissiyatına ve memleket hasretine, yurt özlemine tercüman olacak bir direnişi bir dayanışmayı, bir mücadeleyi biz de bulunduğumuz yerde hayata geçirmeliyiz. Bu ablukayı dağıtmalıyız İsrail'in Filistin halkına uyguladığı bu abluka derhal kapatılmalıdır. Bu katliamların durdurulması için acil harekete geçmek durumundayız. Hükümet, İsrail hükümetinin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne doğrudan başvuracak şekilde adımlar atmalıdır.

"Filistin halkının yanındayız"

Bir çözüm var, çözüm kayıtsız şartsız hiçbir koşul beklemeksizin İsrail'in işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesidir. Çözüm özgür ve bağımsız Filistin'dir, çözüm İsrail'in Filistin'den defolup gitmesidir. Filistin ile ekonomik, sosyal her türlü dayanışma ilişkisi kurulmalı ve geliştirilmelidir. Filistin halkı özgürleşinceye kadar nehirden denize Filistin özgür oluncaya kadar biz emperyalizme karşı ve onun yerel işbirlikçilerine karşı amansız bir mücadeleyi vermeye ve Filistin halkıyla dayanışma yükseltmeye devam edeceğiz. Açıkça Trabzon'dan ifade ediyoruz; tanklara taş ile karşı koyan çocukların yanındayız, tanklara karşı taş atan çocuklara bin selam olsun diyoruz, tanklara karşı eliyle, yumruklarıyla, taşlarıyla yurtlarını savunan emperyalizme karşı direnen Filistin halkının yanındayız, Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz."