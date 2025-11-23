Haberler

Trabzon'dan Hakkâri'ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında Hakkari'ye gelen 41 kişilik Trabzon kafilesi, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi, Türkiye'nin farklı şehirleri arasında gönül bağı kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda; şehit ve gazi yakınları, girişimci kadınlar ve başarılı öğrencilerden oluşan 41 kişilik Trabzon kafilesi, kafile başkanı Leyla Yavuz öncülüğünde Hakkari'ye ziyaret düzenledi. Kentteki kadın kooperatiflerini, kültürel miras noktalarını ve şehir merkezini gezen heyet, Hakkari'nin tarihi ve sosyal yapısını yakından tanıma fırsatı buldu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ile birlikte kafileyi kabul etti. Gerçekleşen buluşmada Vali Çelik, misafirlerin kentte yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgiler alarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çelik, Trabzon ile Hakkari arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunan projenin önemine vurgu yaptı.

Kafile başkanı Leyla Yavuz ve beraberindeki heyet, Hakkari'de gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek; ziyaretin iki şehir arasındaki gönül bağını güçlendirdiğini, kadın girişimciler ve öğrenciler açısından çok anlamlı bir kültürel deneyim olduğunu belirttiler. Yavuz, Vali Ali Çelik başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
