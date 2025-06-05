Trabzon'daki Sel Felaketi Sonrası Bayburt'tan Destek Ekipleri Gönderildi

Trabzon'daki Sel Felaketi Sonrası Bayburt'tan Destek Ekipleri Gönderildi
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Trabzon'da meydana gelen sel felaketi sonrası Bayburt AFAD ekipleri, afet bölgesine sevk edildi. İş makineleriyle müdahalelere başlayan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına drone ile destek veriyor.

Trabzon'da aniden bastıran sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Bayburt Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, destek ekip olarak afet bölgesine gönderildi.

Yağışlardan etkilenen bölgelere sevk edilen ekipler, iş makineleriyle kritik müdahaleler yaparak çalışmalarını sürdürürken, Bayburt AFAD personeli de arama kurtarma çalışmalarına drone ile destek verdi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği kentte, Bayburt destek AFAD gönüllülerince su basan ev ve iş yerleri temizlendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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