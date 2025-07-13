Trabzon'da Modern Kavşak Trafiğe Açıldı

Trabzon'da Modern Kavşak Trafiğe Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan modern kavşağın 20 günde tamamlandığını duyurdu. Bağlantı yollarının da hastane hizmete açılmadan tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşağın 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak trafiğe açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunun da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yollarını ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık. Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve şehir hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimizdi" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunun da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
AK Parti'den Pervin Buldan'ın 'Bu ittifak süreç ittifakı' sözlerine yanıt

DEM Parti'nin "Bu bir süreç ittifakı" sözlerine AK Parti'den ilk yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.