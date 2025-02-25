Trabzon'da Kar Keyfi: Vatandaşlar Sokaklarda Eğlendi

Trabzon'da etkili olan kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürdü. Kimisi naylon poşetini alarak kaydı, kimisi ise kayak takımları ile sokakları piste çevirdi.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve dün gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkisini arttıran kar yağışı eğlenceye dönüştü. Şehir merkezinin beyaza büründüğü Trabzon'da vatandaşlar sokağa çıkarak karın tadını çıkardı. Mahalle ve sokak aralarındaki rampalarda gencinden yaşlısına karın yağmasına fırsat bilenler naylon poşetlerle kayarken, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Uzun sokakta da vatandaşlar Ankara havası, kolbastı ve horon oynadı. Bazı vatandaşlar ise kayak takımları ile sokakları adeta piste çevirdi. - TRABZON