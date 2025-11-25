Haberler

Trabzon'da Kadınlar Yürüyüş Düzenledi: Güvencesiz İstihdama Dikkat Çekildi

Trabzon Demokratik Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirdiği yürüyüşte kadınların güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalıştıklarına dikkat çekti. Başkan Çiğdem Arslan, istihdama erişim sorununu ve iş cinayetlerine yol açan düzeni eleştirdi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Trabzon Demokratik Kadın Platformu Başkanı Çiğdem Arslan, "Bu düzenin değişmesini, iş cinayetlerine neden olan güvencesiz, kayıt dışı istihdamın son bulmasını ve tüm sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi.

Trabzon Demokratik Platformu'nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş düzenledi.

Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan yürüyüş Atatürk Alanı'nda son bulurken yürüyüşe yüzlerce kadın katıldı.

Trabzon Demokratik Kadın Platformu Başkanı Çiğdem Arslan, kadınların istihdama erişemediğini ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda bırakıldıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, düşük ücretli, güvencesiz, esnek ve yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor"

"Dilovası'ndaki katliamın sorumlusu emekçilerin güvenli ve güvenceli yaşama hakkını hiçe sayan düzendir. Bizler bu çürümenin sürdürülmesine razı değiliz, Bu düzenin değişmesini, iş cinayetlerine neden olan güvencesiz, kayıt dışı istihdamın son bulmasını ve tüm sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Kadınlar işsiz ve istihdama erişemiyor. İstihdama erişebilenlerin ne kadarının güvencesiz, esnek, yarı zamanlı ve düşük ücretli işlerde istihdam edildiğiyse açıklanmıyor.  Özelleştirmelerle kamusal hizmetler tasfiye edilerek sermayeye devredilirken, bakım emeği de kadınlara yükleniyor. Kadın istihdamını arttırmaya yönelik olduğu söylenen politikalar, bakım emeğinin doğal olarak kadınlarca ücretsiz olarak karşılanacağı bir "aile" anlayışına göre planlanıyor. Bu planda merkezi bütçeden kadının payına günde yalnızca 51 kuruş düşüyor! Ev içi emek, bakım emeği, yeniden üretim emeğini üstlenmek durumunda kalan kadınlar, düşük ücretli, güvencesiz, esnek ve yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
