Trabzon'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Yürüyüş Düzenlendi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşünde kadınlar, "Kadınların yaşam hakkını koruyan, şiddeti önleyen, failleri yargılayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikalar talep ediyoruz" dedi.

Oflu kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. İlçede düzenlenen yürüyüşün ardından "Biz varız, buradayız ve susmayacağız" diyerek bir araya gelen kadınlar adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz Oflu kadınlar olarak diyoruz ki, bugün buradan bir kez daha kararlılıkla söylüyoruz, kadına yönelik şiddet kader değildir. Şiddeti doğallaştıran, failleri cesaretlendiren cezasızlık politikalarını kabul etmiyoruz. Kadınların yaşam hakkını koruyan, şiddeti önleyen, failleri yargılayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikalar talep ediyoruz. Ve bu mücadele her kadının hayatına dokunana kadar sürecektir. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın kadınların dayanışması. Biz varız, buradayız ve susmayacağız."