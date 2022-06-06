Trabzon'da İşletme Müdürü Demirci: "Eylül Ayına Kadar Uzayacak Bir Sezon Bekliyoruz" - Haberler

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da işletme sahipleri, pandemi yasaklarının kalkmasının ardından yeni sezondun umutlu olduklarını dile getirdi. Bir otelin işletme müdürü Ersin Demirci, "Eylül ayına kadar uzayacak bir sezonu bekliyoruz" dedi.

Trabzon Maçka'da bir otelin işletme müdürlüğünü yapan Ersin Demirci, turizm sezonuna ilişkin beklentilerini anlattı. Pandemiden en çok turizm sezonunun etkilendiğini belirten Demirci, şöyle konuştu:

"MAÇKA TURİZM OLARAK ÇOK ÖNEM ARZ EDEN BİR YER"

"Trabzon turizm olarak Ortadoğu pazarı ağırlıklı hizmet vermektedir. Pandemiden dolayı da yurt dışı giriş çıkışları olmadığı için oldukça etkilendik. Pandeminin etkisi belki de en çok turizm sektörünü etkiledi Trabzon bölgesinde öyle söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde pandemi tamamen kalkmış olur biz de eski sistemimize, eski çalışma tempomuza geri dönmüş oluruz. Sezondan beklentimiz, öncelikle pandemiden kurtulmak çünkü pandemi bittikten sonra Ortadoğu pazarına beraber turizm işlerimizin eski haline geleceğine inanmaktayız. Yerli turizmine ağırlık var. Trabzon zaten bildiğiniz gibi özellikleri Maçka turizm olarak çok önem arz eden bir yer. Gerek Sümela Manastırı olsun işte gerek Hamsiköy, bunlar bizim için çok önemli değerler bunları en iyi şekilde bu sezonda değerlendireceğini inanıyorum."

"EYLÜL AYINA KADAR UZAYACAK BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Bu sezon yerli turistlerden büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Demirci, Ortadoğu'dan ve Türkiye'nin birçok farklı yerinden turist beklediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizde Suudi kapının açılmaması, Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkilerinin kötü olması turizmi çok fazla etkilemiş durumda, inşallah bu dönemde bu problemler ortadan kalkar kapı açılır, tekrardan Trabzon esnafı da Ortadoğu pazarına kavuşmuş olur. Çünkü dediğimiz gibi bölgemizdeki birçok işletme sadece işletme olarak değil buradaki yöresel halk da bu Ortadoğu pazarından çok faydalanıyor. Bunlardan tekrardan faydalanabilmeniz için bu anlaşmaların yapılıp tekrardan bu kapının açılması gerekiyor. Sezonda sadece biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerimiz olacak bunun başında İzmir geliyor. İzmir bölgesinden çok büyük talep var bu sene yoğun bir şekilde öndeki takvimine baktığımız zaman eylül ayına kadar uzayacak bir sezonu bekliyoruz."

ANKA / Yerel