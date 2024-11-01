Trabzon'da Gençler, Yazdan Kalma Günlerin Tadını Çıkarıyor
Trabzon'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı gençler, Uzunkum sahilinde denize girmeye başladı. Güneşli havayı fırsat bilen Trabzonlular, yazdan kalma günlerin keyfini çıkarıyor.
Trabzon'da son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen bazı gençlerin denize girdiği gözlendi.
Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen bazı gençler denize girerken, Trabzon'da son günlerde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.
Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından kumsal halini almıştı. Yaklaşık 45 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi. - TRABZON