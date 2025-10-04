Trabzon'da Gazze İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da "Gazze İçin Adalet, Filistin İçin Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Atatürk Alanı'nda sona erdi. Katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak ve "Gazze için adalet, Filistin için özgürlük" yazılı pankart açarak destek mesajı verdi.

Atatürk Alanı'nda gerçekleştirilen programda yapılan basın açıklamasında konuşan Ebru Çolak, Gazze'de yaşanan insani krizin modern tarihin en ağır felaketlerinden biri haline geldiğini belirtti. Çolak, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere on binlerce masum insan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakılmaktadır. Evler yıkılmakta, hastaneler bombalanmakta, okullar harabe haline gelmekte ve binlerce aile yerinden yurdundan edilmektedir. Açlık ve kıtlık had safhadadır. İnsanlar temiz içme suyuna bile erişememektedir. Sağlık sistemi tamamen çökmüş, bebek mamaları tükenmiş, ilaçlar bitmiş durumdadır. Ambulanslar bile saldırılara maruz kalmaktadır. Bu durum, insanlık tarihinin vicdanında silinmez bir leke olarak kalacaktır. Yaşanan bu tablo, yalnızca bir insanlık trajedisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin açık bir ihlalidir. Dünya sessizce seyrederken, her gün yüzlerce masum hayatını kaybetmektedir" dedi.

"Bizler, Trabzon'un köklü meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vicdani sorumluluğunu üstlenmiş her kesimden vatandaşlar olarak, aşağıdaki talepleri kararlılıkla dile getiriyoruz" diyen Çolak, "Sivillere yönelik tüm saldırıların anında ve şartsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Savaş hukuku kuralları gereği, siviller hiçbir şekilde hedef alınamaz. Gazze'ye gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt başta olmak üzere tüm insani yardımların engelsiz ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. İnsani yardım koridorları güvence altına alınmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmelidir. Savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyenler hesap vermelidir. Geçici ateşkesler değil, kalıcı ve adil bir barış çözümü için ciddi ve samimi adımlar atılmalı, Filistin halkının temel hak ve özgürlükleri tanınmalıdır. Sumud filosuna yönelik hukuksuz müdahale son bulmalı ve gözaltına alınan gönüllüler derhal serbest bırakılmalı; ayrıca insani yardım filolarının Gazze'ye güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşması uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alınmalıdır. Dünya devletleri, özellikle Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere İslam ülkeleri ve tüm demokratik ülkeler, diplomatik, ekonomik ve siyasi tüm araçlarını kullanarak bu katliamın durdurulması için etkin adımlar atmalıdır. Buradan bir kez daha, tüm dünyaya ve tarihe şunu yüksek sesle haykırıyoruz: Hiçbir siyasi çıkar, hiçbir jeopolitik hesap, hiçbir ideolojik gerekçe, masum insanların yaşam hakkını elinden almaya meşru bir dayanak oluşturamaz" ifadelerini kullandı. - TRABZON