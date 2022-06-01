Trabzon'da "Evlilik Okulu" Projesi hayata geçti - Haberler

Trabzon'da evlilik ve aile birlikteliğini güçlendirmek, aile içi şiddet ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı çözüm yolları konusunda çiftlere bilgi aktarmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ve İl Müftüsü Osman Aydın arasında "Evlilik Okulu Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol çerçevesinde bugün saat 14.00-17.00 saatleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde başlayan eğitimler, her ayın ilk çarşamba günü düzenli olarak devam edecek.

Protokol kapsamında Uzm. Psikolog Enes Bülbül- Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Av. Rumeysa Baysal- Aile Hukuku, Hatice Ardıç Azak- Evlilik ve Sağlık, Nuray Özben-Toplumumuzda Evlilik ve Aile Hayatı konularında eğitim verecek. "Evlilik Okulu" eğitim programına evlilik hazırlığı yapan ve evli olan çiftler müracaat edebilecek. Eğitime isteyenler çift olarak da katılabilecek. Seminerlere başvurular "ALO 153 Çağrı Merkezi" üzerinden yapılabilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çok hayırlı olacağına inandığımız kıymetli bir işin başlangıcı için bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün ortak çalışması ile güzel bir projeyi başlatıyoruz. Amacımız; güçlü birey-güçlü toplum, güçlü aile-güçlü toplum prensibi çerçevesinde ailenin güçlendirilmesi, aile bireyleri arasında iletişimin kuvvetlendirilmesi ve bu şekilde daha mutlu bireylerden oluşan bir aile yapısı ortaya konulması. Malumunuz çağımızın çok önemli sorunlarından bir tanesi de aile içi ilişkiler. Bu zaman zaman şiddete hatta cinayetlere kadar gidebilen bir süreç. Aynı zamanda özellikle boşanmaların gittikçe arttığını da göz önüne aldığımızda aile içi ilişkilerin mutlaka sağlıklı yapıya kavuşturulması gerekiyor. Bizler de sorumlu kurumlar olarak bu manada elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Bugünkü protokolümüzüm gayesi de bu" dedi.

Eğitimlerin her ayın ilk çarşamba günü yapılacağını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Protokol çerçevesinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün uzman personelinin katılımı ve destekleriyle ailelerinde sorun yaşayan ve bu sorunun çözümünde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza uzman desteği sağlayacağız. Eğitimlere gelen hanımefendilere ve beylere aile içerisinde nasıl daha sağlıklı bir ilişki sağlanabilir, sorunlar nasıl çözülebilir, sevgi ve saygı temelinde aile birlikteliği nasıl güçlendirilebilir konularında elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Elbette bu bir başlangıç. Zaman içerisinde ihtiyaçlara bağlı olarak şehrimize, toplumumuza, ailelerimize kurumlar olarak daha önemli destekler vermeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ve İl Müftüsü Osman Aydın da projenin öneminden bahsederek, bu konuda yaptığı öncülük nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün uzman personelleri tarafından verilecek eğitimlere katılanlara 'katılım belgesi' verilecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel