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Trabzon'da Engelli Yolu Tartışma Yarattı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde PTT Merkez Şubesi'nin girişindeki engelli yolu, labirent görünümüyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yolu 'ucube' bulurken, PTT yetkilileri rampanın yönetmeliklere uygun olduğunu savunuyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan PTT Trabzon Merkez Şubesi'nin girişinde engellilerin şubeye girişi için yapılan engelli yolu görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 30 metrelik hafif eğimli engelli yolu labirent görüntüsü dikkat çekiyor. Engelli yolunun uzunluğunu gören vatandaşlar yorum yapmaktan kendini alamazken, PTT'ye gelen Erol Bekar isimli vatandaş bu duruma üzüldüğünü söyledi. Bekar "Ucube bir görüntüsü var. Ben utanıyorum. Devletin parasına yazık oluyor. Üzülüyorum" dedi.

Murat Bekar isimli bir başka vatandaş ise "Bunlar fuzuli harcanan paralar. Vatandaşı düşünen yok. Sanki cezaevine giriyorsun öyle bir şekilde yapılmış" ifadelerini kullandı.

Yönetmeliklere uygun yapılmış

Öte yandan PTT yetkilileri, engelli rampalarının yönetmeliklere uygun yapıldığını, yönetmelikte rampa eğimlerinin yüzde 6'yı geçmeyecek şekilde olması gerektiği için böyle bir yol izlendiğini ifade ettiler. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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